Россияне ликвидируют командиров, медлящих с исполнением приказов, - Центр нацсопротивления
Центр нацсопротивления опубликовал перехват разговоров оккупантов на фронте: из них следует, что россияне ликвидируют командиров, затягивающих с исполнением приказов
Об этом говорится на сайте Центра национального сопротивления (ЦНС).
Специалисты утверждают, что россияне прибегают к практикам военного командования Второй мировой войны: расстрел тех, кто медлит или отказывается от исполнения приказов.
В частности, россияне получили приказ выйти на админграницы Донецкой области к годовщине полномасштабного вторжения: "именно поэтому все силы россияне бросили на осуществление окружения Бахмута, который они пытаются захватить уже более 9 месяцев".
"В соответствии с перехватом радиообмена боевиков из ЧВК Вагнер, военный с позывным "Акробат" получил приказ расстрелять Устинова и повести его группу в бой. Из-за плохой связи боевик "Акробат" сначала услышал, что должен расстрелять всю группу Устинова. По его реакции заметно, что это для них привычная практика", - отметили в ЦНС.
- Напомним, ранее Центр нацсопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях продолжают исчезать местные, которых российские террористы подозревают в "нелояльности" к оккупационной администрации.
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