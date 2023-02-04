Об этом говорится на сайте Центра национального сопротивления (ЦНС).

Специалисты утверждают, что россияне прибегают к практикам военного командования Второй мировой войны: расстрел тех, кто медлит или отказывается от исполнения приказов.

В частности, россияне получили приказ выйти на админграницы Донецкой области к годовщине полномасштабного вторжения: "именно поэтому все силы россияне бросили на осуществление окружения Бахмута, который они пытаются захватить уже более 9 месяцев".

"В соответствии с перехватом радиообмена боевиков из ЧВК Вагнер, военный с позывным "Акробат" получил приказ расстрелять Устинова и повести его группу в бой. Из-за плохой связи боевик "Акробат" сначала услышал, что должен расстрелять всю группу Устинова. По его реакции заметно, что это для них привычная практика", - отметили в ЦНС.