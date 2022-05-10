Россияне крадут и вывозят оборудование из больниц и школ оккупированной Кременной, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Стало известно, что после оккупации Кременной оккупанты вывесили свои флаги на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии", а также отодрали надпись "Слава Украине" с фасада.

Кроме того, россияне украли из помещений заведения новейшее оборудование и технику. Гайдай рассказывает, что оккупанты обследовали "каждый сантиметр" и вынесли из казарм, столовой и складских помещений все, что попалось им на пути.

"То же произошло и с медицинским городком. Россияне в шоке от оснащения наших больниц, поэтому не заставили себя ждать и уже в первые дни оккупации начали демонтировать оборудование и перевозить в Луганск или Россию", - пишет ОГА.

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