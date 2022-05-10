Россияне крадут и вывозят оборудование из больниц и школ оккупированной Кременной, - Гайдай
Российские военные на территории оккупированной Кременной "обчищают" помещения учебных заведений и больниц. Украденное после вывозят в РФ
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Стало известно, что после оккупации Кременной оккупанты вывесили свои флаги на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии", а также отодрали надпись "Слава Украине" с фасада.
Кроме того, россияне украли из помещений заведения новейшее оборудование и технику. Гайдай рассказывает, что оккупанты обследовали "каждый сантиметр" и вынесли из казарм, столовой и складских помещений все, что попалось им на пути.
"То же произошло и с медицинским городком. Россияне в шоке от оснащения наших больниц, поэтому не заставили себя ждать и уже в первые дни оккупации начали демонтировать оборудование и перевозить в Луганск или Россию", - пишет ОГА.
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