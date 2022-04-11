Россияне, которые окапывались в зоне отчуждения, разнесли радиацию по Беларуси и РФ, - директор Института клинической радиологии Чумак

Об этом рассказал Анатолий Чумак, директор Института клинической радиологии Национального научного центра радиационной медицины, в ходе пресс-конференции.



"Эта пыль, попав в организм через дыхательные пути, очень быстро оседает в костях. Человек получает внутренний источник облучения, постоянно влияющий на систему кровообразования и повышающий риск образования злокачественных опухолей. Орки, которые были в Рыжем лесу, получили "подарок" и будут иметь ухудшение общего состояния, негативное влияние на репродуктивную функцию", – сказал Чумак.



При этом оккупанты забирали такой "радиационный подарок" с собой в Россию через Беларусь, отметил ученый.



"Они же размазали эту радиацию, которую они раскопали гусеницами танков. Большинство ее ушло на Беларусь, но немного, к сожалению, попало на нашу землю. Кроме того, они же посылки из Мозыря отправляли. А посылки те тоже, наверное, "светятся", – объяснил Чумак.



Он подчеркнул, что полученная радиация будет медленно и постоянно влиять на организм.

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"Они месяц там сидели, поэтому будут обострения сердечно-сосудистых заболеваний, расстройства нервной системы. Кроме того, радиация ускоряет биологическое старение, сокращая жизнь на 5-10 лет. Не говоря уже о вероятности возникновения лейкемии, рака желудка, легких", - указал ученый.