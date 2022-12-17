Россияне концентрируют силы на Донецкой дуге, - военный эксперт Попович
Военный эксперт Денис Попович считает, что противник и дальше будет пытаться захватить Донетчину
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Россияне концентрируют свои силы на Донецкой дуге - это Бахмут, Авдеевка, Марьинка. Противник и дальше будет пытаться захватить полностью Донетчину, они будут и дальше атаковать Бахмут. Враг будет пытаться наступать еще и в Луганской области. Они не скрывают, что хотят отыграть позиции, которые они потеряли в результате контрнаступления ВСУ и атаковать Купянск. Для этого они концентрируют мобилизованную, кадровую российскую армию, которую перебросили с правобережья Херсонщины", - пояснил Попович.
Военный эксперт также добавил, что ВСУ будут атаковать врага в Луганской области, в направлении Сватово - Кременная. Мы видим определенные успехи украинских защитников в этом направлении. В частности, вокруг Кременной.
"На Мелитопольском направлении видим уничтожение объектов расположения российских позиций, уничтожение складов с боекомплектом РФ, казарм. Мы пытаемся установить контроль и устанавливаем его. Можно предположить, где именно противоборствующие стороны будут прилагать максимум усилий, чтобы продлить кампанию в ближайшие месяцы", - отметил Попович.
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