Россияне концентрируют силы на Донецкой дуге, - военный эксперт Попович

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россияне концентрируют свои силы на Донецкой дуге - это Бахмут, Авдеевка, Марьинка. Противник и дальше будет пытаться захватить полностью Донетчину, они будут и дальше атаковать Бахмут. Враг будет пытаться наступать еще и в Луганской области. Они не скрывают, что хотят отыграть позиции, которые они потеряли в результате контрнаступления ВСУ и атаковать Купянск. Для этого они концентрируют мобилизованную, кадровую российскую армию, которую перебросили с правобережья Херсонщины", - пояснил Попович.

Военный эксперт также добавил, что ВСУ будут атаковать врага в Луганской области, в направлении Сватово - Кременная. Мы видим определенные успехи украинских защитников в этом направлении. В частности, вокруг Кременной.

"На Мелитопольском направлении видим уничтожение объектов расположения российских позиций, уничтожение складов с боекомплектом РФ, казарм. Мы пытаемся установить контроль и устанавливаем его. Можно предположить, где именно противоборствующие стороны будут прилагать максимум усилий, чтобы продлить кампанию в ближайшие месяцы", - отметил Попович.

Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил , что на Бахмутском направлении враг пытается прорвать оборону ВСУ

За время полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 97 тыс. захватчиков, 653 крылатых ракет и 2985 танков

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