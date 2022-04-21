Россияне контролируют около половины Попасной и депортируют горожан в ОРЛО, с 24 февраля в городе погибли более 100 человек, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"С начала российского вторжения в Попасной погибли более 100 человек. В городе до сих пор остается более 2,5 тысяч жителей. Сейчас россияне контролируют около половины города. К этому району мы доступа не имеем. Из оккупированной части Попасной россияне "эвакуируют", то есть депортируют людей в Первомайск", - рассказал он.









В Попасной не прекращаются бои, люди живут в бомбоубежищах и не могут выйти на улицу из-за плотности обстрелов. В городе не осталось ни одного уцелевшего дома. Медицинскую помощь могут оказать только военные врачи.







"По данным городского ВГА, с 24 февраля в Попасной в результате обстрелов погибли более 100 человек. До сих пор в бомбоубежищах остается более 2,5 тысяч жителей. Эвакуация осложнена", - добавил Сергей Гайдай.

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