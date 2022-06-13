Россияне контролируют более 70% Северодонецка, – Луганская ОВА

Об этом заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в эфире телеканала "Белсат".

"Россияне любят лгать. Они уже заявляли, якобы контролируют всю Луганскую область. Поэтому оккупанты контролируют не весь Северодонецк, как они заявляли ранее. На сегодняшний день россияне контролируют более 70% города. Бои проходят не то что за каждую улицу, а за каждый дом" , – отметил Гайдай.

Он также сообщил, что на заводе "Азот" остаются около 500 жителей, из них 40 – дети. Все находящиеся там люди раньше отказались уезжать из города.

"Промзона мощно обстреливается вражеской артиллерией большого калибра. Укрытия "Азота" не столь прочны как у мариупольской "Азовстали", пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности", – заявил глава Луганской ОВА.

По состоянию на сегодняшний день, говорит Гайдай, эвакуация невозможна эвакуация, военные могут вывозить всего по несколько человек. Также нет возможности ввезти в Северодонецк гуманитарные грузы.

Напомним, украинское войско показало уничтожение трех "градов", которыми россияне обстреливали Северодонецк.

Оккупанты оттеснили украинских военных из центра Северодонецка и пытаются отрезать путь в Бахмут.

12 июня британец Джордан Гетли погиб в боях за Северодонецк.

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