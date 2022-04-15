Россияне хвастаются, как пытают украинских военнопленных - СБУ перехватила очередной разговор оккупантов
Перехваченная запись разговора русского военно свидетельствует, что РФ нарушает Женевскую конвенцию и другие международные нормы обращения с военнопленными
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Служба безопасности Украины обнародовала запись, где российский военный хвастается перед своим другом о том, как он поступал с украинскими военнопленными.
"Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался... С*ка, бл*, и пальцы отрубаю, и кисть отрубаю! Ставь на лопату, на кирпич: "ааааа", кричит!" – рассказывает захватчик.
По данным СБУ, это рассказывал 27-летний Салават Сарсенов. Он служит по контракту и вместе с коллегами безрезультатно пытается продвинуться в Запорожском направлении.
"Интересно, знает ли о таких "подвигах" своего сына его мать, Зульфия Сарсенова? Потому что СБУ уже документирует их в рамках уголовных производств. Так что если "дикарю" удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом, - сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
- Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта, признавшегося жене, что РФ сама обстреляла поселок Климово в Брянской области, хотя и обвинила в этом Украину.
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