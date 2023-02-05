Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"На мой взгляд, россияне концентрируют мощные силы в районе Угледара, поскольку город является масштабной логистической точкой. Также для россиян важно захватить Угледар для того, чтобы ВСУ не могли наносить удары по оккупированному городу Волноваха. Ну и, самое главное, они пытаются прорвать украинскую оборону и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", - рассказал Вербовский.

2 февраля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что военные РФ рассказывают жителям сел вблизи Мариуполя, что получили приказ в феврале взять Угледар и Запорожье

4 февраля в Минобороны Украины заявили, что россияне на этой неделе бросили все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута.