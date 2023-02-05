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Россияне хотят захватить Угледар, чтобы разрушить логистические пути ВСУ, - заместитель городского головы Вербовский

5 февраля, 2023 воскресенье
09:48
война с Россией

Заместитель городского головы Угледара Максим Вербовский считает, что россияне пытаются захватить город, чтобы разрушить логистику ВСУ в Донецкой области

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"На мой взгляд, россияне концентрируют мощные силы в районе Угледара, поскольку город является масштабной логистической точкой. Также для россиян важно захватить Угледар для того, чтобы ВСУ не могли наносить удары по оккупированному городу Волноваха. Ну и, самое главное, они пытаются прорвать украинскую оборону и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", - рассказал Вербовский.

Россия
Луганщина
Донетчина
оккупированные территории
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