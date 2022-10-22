Россияне хотят взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы не позволить ВСУ подойти к Крыму, - ISW
Российские оккупанты хотят взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы создать буферную зону между Херсонщиной и Крымом
Об этом сообщает Институт изучения войны .
Американские аналитики обращают внимание, что россияне начали отступать с западной части Херсонской области. Между тем, российские официальные лица остаются сдержанными относительно того, приказал ли президент России Владимир Путин вывести войска из Херсона и продолжают готовить информационное пространство для обоснования такого шага.
В ISW предполагают, что россияне попытаются взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свое отступление и не дать украинским силам преследовать себя в глубь Херсонской области. При этом РФ почти наверняка обвинит Украину в атаке на дамбу.
При этом эксперты из США убеждены, что у Украины нет никакого интереса в подрыве дамбы, которая может затопить 80 украинских городов, где проживают сотни тысяч человек. А вот россиянам это выгодно, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Поэтому любые заявления о том, что они не будут взрывать дамбу из-за опасений водоснабжения оккупированного Крыма, являются абсурдными. Ведь полуостров жил без доступа к днепровской воде с 2014 года.
В ISW подчеркнули, что российские войска постараются удержать восток Херсонщины не из-за воды, а для того, чтобы создать буферную зону, которая позволит защитить Крым и не даст украинским войскам попасть в зону досягаемости артиллерии к полуострову.
- 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ может взорвать Каховскую ГЭС и затопить более 80 населенных пунктов, включая Херсон.
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