English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Россияне хотят вынудить ВСУ изменить поведение. Зачем им подыгрывать?
OPINION

Россияне хотят вынудить ВСУ изменить поведение. Зачем им подыгрывать?

Сергей Фурса
19 октября, 2022 среда
12:25
Мнение

Удары по территории России будут иметь только одну цель – месть. Очень хочется мести. Но здесь нужно вспомнить, что месть – это блюдо, которое подают холодным

Россия продолжает террористические атаки. И будет продолжать.

А что мы?

А ничего. В том-то и дело, что лучший ответ на террористические действия – это никакого нового ответа, никакого нового действия. Кроме, конечно, мер по минимизации ущерба от будущих терактов. Украина должна продолжать войну, равно как вела ее к этому. Это и привело к отчаянию Путина, после которого он прибег к терроризму. А значит, мы все делаем правильно.

В чем цель террориста? Испугать. Сломать. Это понятно. С этой целью взрывали дома в Нью-Йорке. С этой же целью были совершены теракты в Европе. Посеять ужас. Посеять отчаяние. Заставить сдаться. Это главная идея террора. Но не только. Террорист хочет заставить нас изменить свое поведение? Почему? Потому что проигрывает. Террорист проигрывает на поле боя и хочет, чтобы вы изменили свое поведение. И стали слабее. Потому что террорист уже проигрывает. А значит, украинские войска все делают правильно. А россияне хотят вынудить ВСУ изменить поведение. Зачем им подыгрывать?

Посеять ужас. Посеять отчаяние. Заставить сдаться. Это главная идея террора. Но не только. Террорист хочет заставить нас изменить свое поведение? Почему? Потому что проигрывает

Нанесли ли удары в Нью-Йорке ущерб Америке? Конечно. Но что по-настоящему ослабило США, так это ответные действия. Войны в Афганистане и Ираке ослабили США. Затащили в болото. И они сейчас вынуждены из него выбираться. Что совершали европейцы после терактов в Париже? Выходили маршем, держали свечи, демонстрировали единство. Слабость, скажете вы? А на самом деле это и есть сила. Ибо такой ответ – единственно верный. Такой ответ выбивает террористов. Ибо они не достигают цели. Они не могут запугать. И они не могут изменить общество. То общество, с которым не могут тягаться. Ибо открытое демократическое общество, ориентированное на прогресс и будущее, всегда успешнее закрытого клерикального, ориентированного на прошлое.

Значит ли это, что не нужно бороться с терроризмом? Конечно, нет. Просто не нужно позволять террористу изменять ваше поведение. Многие украинцы требуют, чтобы мы наносили ответные удары по территории врага. Но стоп. Зачем? Одновременно есть два тезиса "удары по гражданским не сломают сопротивление украинцев" и "ударь по российским городам". Чтоб что? Или после этого Путин капитулирует? Конечно, нет. Или после этого российское общество потребует прекратить войну? Мы на примере украинцев видим, что это не сработает. Как ни сработало во время Второй мировой. Причем не сработало с обеих сторон и здесь припоминаются не только постоянные обстрелы Лондона, но и бомбардировка Дрездена. Когда Путин посылает на войну мобилизованных и их убивают, большинство родственников и друзей этих мобилизованных будут ненавидеть не Путина, а украинцев. Так же и удары по российским городам доставят нам удовольствие, но усилят позиции Путина. А главное – не дадут нам ничего, что позволило улучшить ситуацию на поле боя. Более того, условные Индия и Китай начнут говорить, что "правда где-то посередине", что "украинцы так же поступают, как россияне". Мир поддерживает Украину, потому что мы воюем на стороне света. И как бы ни была привлекательна тьма, мы должны там оставаться.

Когда Путин посылает на войну мобилизованных и их убивают, большинство родственников и друзей этих мобилизованных будут ненавидеть не Путина, а украинцев. Так же и удары по российским городам доставят нам удовольствие, но усилят позиции Путина.

Таким образом, удары по территории России будут иметь лишь одну цель – месть. Соглашаюсь, это приятно. Очень хочется мести. Но здесь нужно вспомнить, что месть – это блюдо, которое подают холодным. И лучшей местью будет победа в войне. Лучшая месть – это украинские вооруженные силы выбрасывают россиян из Украины, что приводит к коллапсу империи. И они начинают гражданскую войну. Вот будет месть. И это будет очень приятно. Как кадры из Ейска. Но она требует терпения. И долгой работы. Всех вместе. А главное – Вооруженных сил Украины. Которым нужно не мешать. И как нужна поддержка со стороны стран Запада. Поддержка в поле бои. А не для мести, когда запускаешь что-нибудь в Воронеж. С Воронежем они сами как-нибудь справятся. Поэтому увеличение мощности ПВО – это правильный ответ на террористические налеты. И продолжение поддержки вооруженных сил тем вооружением, которое помогает на поле боя. Оружие для войны, а не для мести.

Лучшая месть – это украинские вооруженные силы выбрасывают россиян из Украины, что приводит к коллапсу империи. И они начинают гражданскую войну. Вот будет месть. И это будет очень приятно

Нас ждет тяжелая зима. Нас ждут долгие понедельники. Россияне будут продолжать террор. Потому что их силы иссякают. Их экономика истощается. И они не могут предложить ничего другого, кроме террора. Только террор. Как и фундаменталист, врезающийся в башню. Он не может победить в поле боя. И он вынужден идти на теракт. Так же и Россия. Они перешли к террору, к которому не прибегали в первые месяцы войны, потому что сейчас у них не осталось других механизмов. Они могли бы стрелять по нашей энергетической инфраструктуре еще месяц назад, но всегда надеялись победить на поле боя. Победить на поле боя они не могут. Им главное не проиграть теперь. И идут теракты.

И мы должны пройти эту зиму достойно. Мы должны выдержать психологический террор и соблазны простых решений, которые он будет нести. Ибо главное – то, что происходит на поле боя. Любая поддержка Запада важна, если она улучшает наши позиции на поле боя. Путин не смог сломить украинское сопротивление, и теперь будет пытаться залезть в нашу голову. Мы знаем, что он проиграет. Но теперь мы должны продемонстрировать это.

Источник

Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал.

Новости
Россия
военные силы Украины
терроризм
война с Россией
Читайте также:
статуетка Євробачення_ панама
18 октября, 2022 вторник
Две страны отказались от участия в Евровидении из-за увеличения взносов. Это может быть связано с исключением России
переговори України з Росією
18 октября, 2022 вторник
Данилов рассказал, возможен ли диалог с РФ после запрета на переговоры с Путиным
18 октября, 2022 вторник
Как исключение: ПЦУ позволила праздновать Рождество 25 декабря
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.06
    Покупка 40.06
    Продажа 40.79
  • EUR
    Покупка 38.45
    Продажа 39.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
19 октября
12:31
Виталий Портников
Войну остановит крах диктатур
12:23
Теперь на всех автобусных маршрутах Киева можно рассчитываться картой
12:11
"Заставляли делать унизительные вещи": Меган Маркл рассказала, как испытывала объективацию на телешоу в начале карьеры
12:10
В Украине ликвидировали командира российских морпехов, - офицер ВСУ Штефан
12:08
Коллаборант Сальдо заявил, что оккупационная администрация Херсона сбегает на левый берег Днепра
12:08
Зима будет разной для украинских и российских солдат, темпы деоккупации не будут замедляться, - экс-директор ЦРУ
12:02
Иран
ЕС готовится ввести санкции против Ирана из-за поставок дронов в Россию, - Politico
11:56
Обновлено
В Полтавской области 19 октября проведут учебные стрельбы и технический подрыв
11:44
В Херсонской области ВСУ сбили ударный вертолет оккупантов Ка-52
11:40
"Отправил 20 бутылок водки": Берлускони на закрытой встрече с однопартийцами заявил, что помирился с Путиным, - СМИ
11:40
Эксклюзив
экономика
После войны мы увидим очень существенное развитие экономического рынка Украины, - эксперт по привлечению инвестиций
11:37
Обновлено
Россияне готовятся обстреливать Херсон
11:23
РПЦ скупает недвижимость рядом с военными базами Норвегии, - СМИ
11:11
Польша получила 147 млн евро от ЕС в помощь украинским беженцам
11:11
В Запорожской области россияне за сутки повредили около 30 гражданских объектов
11:00
На фото потери россиян
ВСУ показали, как уничтожили опорный пункт оккупантов на Лиманском направлении
10:44
Инфографика
Курс валют сегодня: какая цена на доллар, евро и злотый
10:37
Актриса Сопонару о выезде Олега Винника за границу: "Говорят, он болен, не верю, что он непорядочный"
10:35
Зеленский уволил посла Украины в Казахстане и назначил новых в Марокко и Словакии
10:35
Россияне вечером обстреляли Сумщину: 12 прилетов
10:33
Совбез ООН соберется на закрытое заседание из-за поставок Ираном оружия РФ, - CNN
10:11
"Я не знаю, о чем вы говорите": спикер МИД Китая об атаке дронов на Киев
10:07
OPINION
На Банковой не хотят делать резких движений, чтобы не провоцировать Минск?
10:02
Инфографика
Около 430 оккупантов, 10 дронов, средство ПВО и самолет: потери РФ в войне против Украины за сутки
09:54
Эксклюзив
Незавершенная крымская война
09:52
"Путь домой": Потап выпустил песню о возвращении к своим корням и культуре
09:46
Эксклюзив
Пушкин - это символ империализма, который идентичен российскому триколору в городах Украины, - Княжицкий
09:45
Лидер сборной Франции за месяц до ЧМ-2022 по футболу перенес операцию
09:36
На фото глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
ВСУ отбили атаку россиян на уволенную Белогоровку ,– Гайдай
09:36
Россияне убили 428 украинских детей за время полномасштабной войны
09:24
OPINION
Николай Княжицкий
Пушкин и триколор
09:23
Эксклюзив
Россияне готовятся отвести войска из Херсона, - Згурец
09:21
УПЛ перенесла матч чемпионата Украины между "Динамо" и "Металлистом"
09:20
На оккупированных территориях россияне сжигают книги по украинской литературе, - Генштаб ВСУ
09:14
В России начались проблемы с выплатами военным, - Генштаб
08:56
Россияне ударили ракетами по критической инфраструктуре Запорожской области: вспыхнул пожар
08:54
Подразделения ПВО за сутки сбили российский самолет Су-25 и пять крылатых ракет
08:38
В Донецкой области россияне за сутки убили 4 гражданских, найдены тела еще 8 погибших во время оккупации
08:35
Эксклюзив
На фото Каховская ГЭС
Заминировать и взорвать дамбу Каховской ГЭС очень сложно, - депутат Херсонского облсовета Хлань
08:31
В оккупированном Севастополе были слышны взрывы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV