Россияне хотят создать гуманитарную катастрофу в наших городах и заставить украинцев сотрудничать с оккупантом, - Зеленский

Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .

"Сегодня работали семь гумкоридоров. Из блокадного Мариуполя удалось вывезти более 9 тысяч человек. Всего за время работы гуманитарных коридоров уже спасено более 180 тысяч человек, доставлены сотни тонн самых необходимых продуктов. Но оккупанты продолжают блокировку поставок резин грузов по большинству окруженных городов. "У них есть четкий приказ сделать абсолютно все, чтобы гуманитарная катастрофа в украинских городах превратилась в аргумент для украинцев - сотрудничать с оккупантами. Это военное преступление, и они будут за это отвечать в международном суде в Гааге", - сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, глава МинТОТ подробно рассказала о работе гуманитарных коридоров 18 марта.

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