Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

"Западная группа войск России, вероятно, пытается отброситься к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, которую Россия почти наверняка считает одной из своих основных военных целей", - говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что в последние дни на севере линии фронта, в Луганской и Харьковской областях, усилились артиллерийские обстрелы. По данным аналитиков, это сопровождалось незначительным увеличением количества российских штурмов небольшими подразделениями, но ситуация была не ясна из-за российской дезинформации.

"Россия, вероятно, добилась лишь незначительных успехов, но ее возобновление активности на севере подчеркивает важность региона для Кремля, когда он одновременно сталкивается со значительным давлением на южном запорожском направлении", - добавляют в разведке Великобритании.