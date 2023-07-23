Россияне хотят создать буферную зону вокруг Луганской области, - разведка Британии
Подразделения российских войск в Украине, вероятно, пытаются создать буферную зону вокруг Луганской области. Для этого они прилагают усилия, чтобы продвинуться назад к реке Оскол
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
"Западная группа войск России, вероятно, пытается отброситься к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, которую Россия почти наверняка считает одной из своих основных военных целей", - говорится в сообщении.
В британской разведке отмечают, что в последние дни на севере линии фронта, в Луганской и Харьковской областях, усилились артиллерийские обстрелы. По данным аналитиков, это сопровождалось незначительным увеличением количества российских штурмов небольшими подразделениями, но ситуация была не ясна из-за российской дезинформации.
"Россия, вероятно, добилась лишь незначительных успехов, но ее возобновление активности на севере подчеркивает важность региона для Кремля, когда он одновременно сталкивается со значительным давлением на южном запорожском направлении", - добавляют в разведке Великобритании.
- В Генштабе ВСУ сообщают , что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток 22 июля на фронте произошло около 40 боевых столкновений.
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