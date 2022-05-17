Россияне хотят перерезать трассу Лисичанск-Бахмут, - боец ВСУ Шакун
Сергей Шакун, боец ВСУ в ТрО Лисичанска рассказал, что враг пытается установить контроль и сузить обстрелами движение между населенными пунктами Луганской области
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"Россияне на сегодняшний день хотят перерезать трассу Лисичанск-Бахмут и для этого делают контрнаступление на Рубежное, Белогоровку. Враг хочет сузить территорию для контроля и не дать возможностей для движения и выезда, поэтому под ударами и Тошковка, и Горское, и Камышеваха, и Попасная" – рассказал Сергей Шакун
Боец ВСУ отметил, что только изверги могли вести обстрел эвакуационного автобуса, хотя под удары баллистических ракет постоянно попадают больницы, жилые дома - это позор.
"Война, которая уже восемь лет на Луганщине, сейчас на стадии активизации и сегодня нужно не дать возможностей врагу окружить Лисичанск, Белогоровку, Бахмут" - отметил Шакун.
Боец ВСУ добавил, что благодаря нашим партнерам мы можем дать достойный ответ и удержать ситуацию в Луганской области.
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