Россияне хотят переименовать временно оккупированный Мариуполь
Российские оккупанты собрались переименовать временно оккупированный Мариуполь в Жданов
Об этом сообщил Мариупольский городской совет в телеграме.
По информации Мариупольского городского совета, оккупанты рассматривают вариант изменения названия Мариуполя на Жданов.
"Вперед в прошлое! Мариуполь хотят переименовать в Жданов. Такое желание российские оккупанты и ватные поклонники "русского мира" уже "бросают" в массы", - написали в городском совете.
Эту информацию также подтвердил советник мэра Петр Андрющенко в своем телеграме.
"В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница проговорился и сказал, что вместе с псевдореферендумом рассматривают вопросы переименования Мариуполя в Жданов. Логично, что там", - написал Андрющенко.
- В Мариуполе начали подготовку к псевдореферендуму.
- В Мариуполе российские оккупанты переименовали площадь Свободы и мира в Ленина.
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