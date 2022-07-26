Об этом сообщил Мариупольский городской совет в телеграме.

По информации Мариупольского городского совета, оккупанты рассматривают вариант изменения названия Мариуполя на Жданов.

"Вперед в прошлое! Мариуполь хотят переименовать в Жданов. Такое желание российские оккупанты и ватные поклонники "русского мира" уже "бросают" в массы", - написали в городском совете.

Эту информацию также подтвердил советник мэра Петр Андрющенко в своем телеграме.

"В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница проговорился и сказал, что вместе с псевдореферендумом рассматривают вопросы переименования Мариуполя в Жданов. Логично, что там", - написал Андрющенко.

В Мариуполе начали подготовку к псевдореферендуму.

В Мариуполе российские оккупанты переименовали площадь Свободы и мира в Ленина.