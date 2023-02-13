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Россияне хотят отвоевать позиции на Харьковщине, - майор ВСУ Ганущин

13 февраля, 2023 понедельник
20:19
война с Россией

На 15 км севернее Купянска враг пытается отвоевать для себя позиции вдоль реки Оскол

Об этом в эфире Еспресо заявил майор 103-й бригады ТРО ВСУ Александр Ганущин.

"На 15 км выше Купянска враг пытается отвоевать для себя позиции вдоль реки Оскол. Их намерение читается. От Купянска до Боровой и Лимана включительно враг хочет создать плацдарм из воды. Будет сейчас давить максимально, сейчас жмет на севере от Купнска, но есть понятные, направленные действия на Лиман. Это направление будет сейчас максимально усиливаться пехотными валами. Это важное и критическое направление", - рассказал он.

военные силы Украины
Донетчина
Харковщина
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