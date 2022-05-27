Россияне хотят оттеснить ВСУ от Лимана и наступать на Славянск, - Генштаб ВСУ
На Лиманском направлении враг пытается вытеснить украинские подразделения и развить наступление на Славянск. Оккупанты обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва. Также нанесли авиаудар в районе Сиверска
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях семь батальонов вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению границы. Есть угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.
В Гомельской области развернули маневровую группу радиоэлектронной борьбы из состава вооруженных сил Беларуси. Также в Брянской и Курской областях РФ усиленно контролируют участок украинско-российской границы.
Чтобы улучшить логистическое обеспечение оккупанты пытаются восстановить поврежденную железную дорогу на временно занятых территориях Харьковской области. Россияне привлекают подразделения 29-й отдельной железнодорожной бригады из Смоленска со специальной техникой и оборудованием для ремонта.
Враг пытался улучшить свое тактическое положение на Бахмутском направлении и нарушить пути логистического обеспечения наших войск. Штурмовал в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово, Белогоровка, успеха не имел.
Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Писк и Марьинка.
Враг применил минометы, реактивную и ствольную артиллерию вдоль линии столкновения на Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Также нанес авиационные удары с самолетов штурмовой авиации Су-25 в районах Малой Токмачки и Орехова.
На Южнобужском направлении россияне сосредотачиваются на удержании занятых рубежей, сковывании действий украинских войск и хотят не допустить переброски резервов ВСУ на другие направления.
Чтобы обеспечить и доукомплектовать пострадавшие подразделения, враг переместил в Херсонскую область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня.
Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении.
- В Херсонской области украинский истребитель сбил российский самолет Су-35.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.82
Покупка 34.82Продажа 35.93
-
EUR
Покупка 36.71Продажа 38.24
- Актуальное
- Важное