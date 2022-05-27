Россияне хотят оттеснить ВСУ от Лимана и наступать на Славянск, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях семь батальонов вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению границы. Есть угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

В Гомельской области развернули маневровую группу радиоэлектронной борьбы из состава вооруженных сил Беларуси. Также в Брянской и Курской областях РФ усиленно контролируют участок украинско-российской границы.

Чтобы улучшить логистическое обеспечение оккупанты пытаются восстановить поврежденную железную дорогу на временно занятых территориях Харьковской области. Россияне привлекают подразделения 29-й отдельной железнодорожной бригады из Смоленска со специальной техникой и оборудованием для ремонта.

Враг пытался улучшить свое тактическое положение на Бахмутском направлении и нарушить пути логистического обеспечения наших войск. Штурмовал в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово, Белогоровка, успеха не имел.

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Писк и Марьинка.

Враг применил минометы, реактивную и ствольную артиллерию вдоль линии столкновения на Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Также нанес авиационные удары с самолетов штурмовой авиации Су-25 в районах Малой Токмачки и Орехова.

На Южнобужском направлении россияне сосредотачиваются на удержании занятых рубежей, сковывании действий украинских войск и хотят не допустить переброски резервов ВСУ на другие направления.

Чтобы обеспечить и доукомплектовать пострадавшие подразделения, враг переместил в Херсонскую область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня.

Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении.

В Херсонской области украинский истребитель сбил российский самолет Су-35.

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