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Россияне хотят окружить позиции ВСУ в районах Лисичанска и Северодонецка, - Генштаб ВСУ

28 мая, 2022 суббота
19:52
война с Россией На фото Вооруженные силы Украины

На Донецком направлении идут бои. Основная цель РФ – окружить украинские войска в районах Лисичанска и Северодонецка и выйти на административную границу Луганской области

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Активные боевые действия ведутся на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях.

Российские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в населенном пункте Лиман. Оккупанты нанесли три авиационных удара в районе населенного пункта Диброва. На Северодонецком направлении враг наступал в направлении Боровского, понес потери, отошел на ранее занятые позиции. Проводит разведку.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия. Захватчики пытаются улучшить тактическое положение. Также бои продолжаются на Авдеевском направлении. Противник наносил интенсивные артиллерийские удары вдоль всей линии столкновения.

Вооруженные силы Украины вели наступательные действия. Враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области. Боевые действия продолжаются.

Оккупанты планируют возобновить наступление на Славянском направлении. Враг, используя железную дорогу, перебрасывает вооружение, военную технику и другие средства с территории РФ в район Купянска Харьковской области.

В Генштабе добавляют, что с целью усиления режима контроля в Беларуси ввели временные ограничения на въезд и пребывание в пограничных с Украиной районах Гомельской области. Ограничения будут действовать до 31 августа 2022 года.

  • С 24 февраля по 28 мая оккупанты потеряли около 30 тыс. военных, 1330 танков, 628 систем артиллерии, 207 самолетов и 174 вертолета.

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