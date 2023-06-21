Россияне хотят мобилизовать людей, оставшихся на временно оккупированной Запорожской области
На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики разработали алгоритм мобилизации местного населения
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий уже объявил о создании "народного ополчения", куда оккупанты собираются принимать на людей всех возрастов и любой специальности.
По информации ЦНС, очереди в "добровольческие формирования" в регионе нет.
"Не исключена принудительная мобилизация, которая произошла в захваченных районах Донецкой и Луганской областей, где оккупационная администрация принудительно мобилизовала бюджетников. Целью создания таких формирований является стремление военно-политического руководства РФ пополнить потери личного состава путем привлечения местного населения", - говорится в материале.
Такие действия являются международным военным преступлением.
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