Россияне хотят мобилизовать людей, оставшихся на временно оккупированной Запорожской области

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий уже объявил о создании "народного ополчения", куда оккупанты собираются принимать на людей всех возрастов и любой специальности.

По информации ЦНС, очереди в "добровольческие формирования" в регионе нет.

"Не исключена принудительная мобилизация, которая произошла в захваченных районах Донецкой и Луганской областей, где оккупационная администрация принудительно мобилизовала бюджетников. Целью создания таких формирований является стремление военно-политического руководства РФ пополнить потери личного состава путем привлечения местного населения", - говорится в материале.

Такие действия являются международным военным преступлением.