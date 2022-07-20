Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter, реагируя на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об изменении "географических задач" войны в Украине.

"Признания министра иностранных дел РФ в мечтах захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров. Призываю всех партнеров усилить санкции против РФ и ускорить поставки оружия Украине", – написал Кулеба.

20 июля Лавров заявил, что РФ изменила "географические" задачи в войне с Украиной: Отныне не только Донбасс.

20 июля Сергей Лавров также пригрозил странам Европы столкновением с Россией из-за поставок оружия в Украину.

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