Россияне хотят крови, а не переговоров. Кулеба ответил Лаврову
Министр иностранных дел Украины призвал мир усилить санкции против РФ и ускорить поставки Киеву оружия
Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter, реагируя на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об изменении "географических задач" войны в Украине.
"Признания министра иностранных дел РФ в мечтах захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров. Призываю всех партнеров усилить санкции против РФ и ускорить поставки оружия Украине", – написал Кулеба.
- 20 июля Лавров заявил, что РФ изменила "географические" задачи в войне с Украиной: Отныне не только Донбасс.
- 20 июля Сергей Лавров также пригрозил странам Европы столкновением с Россией из-за поставок оружия в Украину.
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