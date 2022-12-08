Россияне хотят чуда
Они - это отражение Ивана-дурака, который сидит на печке и ждет чуда
Количество россиян, желающих продолжения войны, возросло. Что бы это значило?
Прежде всего, когда мы говорим о российском обществе, мы должны понимать: это очень архаическое общество, во многом живущее по принципу первобытных людей. И одной из важнейших черт этого общества является двоемыслие — это когда человек имеет два прямо противоположных мнения по одному и тому же вопросу. Но об этом нужно отдельно писать. Я хотел бы остановиться на другом важном аспекте.
Количество россиян, желающих продолжения войны, возросло
На прямой вопрос: "Поддерживаете ли вы продолжение войны?" - утвердительно отвечает 65-68%. И ровно столько утвердительно отвечает на вопрос: "А если власти завтра скажут, что пора заканчивать боевые действия и пора садиться за стол переговоров. Вы это поддержите?"
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Это один из важнейших моментов для понимания того, как мыслит россиянин и что они хотят. Если коротко: они хотят чуда. Они напоминают Ивана-дурака, который сидит на печке и ждет чуда. Между прочим, в этом аспекте хорошие россияне не отличаются от плохих.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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