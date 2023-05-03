Об этом в эфире Еспресо сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Враг взбесился. За последние несколько дней почти в полтора раза увеличилось количество блокпостов. Если раньше просто проверяли документы, то теперь могут проверять телефоны, могут обыскивать, смотреть татуировки - тщательный детальный осмотр на каждом блокпосте", - отметил он.

По словам Федорова, сейчас невозможно передвигаться между населенными пунктами оккупированной части Запорожской области без спецпропусков, а их дают только тем, у кого есть вражеские паспорта.

"Россияне начали поквартирный обход с проверкой на наличие паспортов РФ. После этого информируют, что через некоторое время придут снова и, если не будет вражеского паспорта, то будут готовить этих людей к депортации. Усиливается террор и прессинг наших жителей в оккупации", - подытожил городской. голова.