Россияне ходят по квартирам на временно оккупированном Запорожье и проверяют наличие паспортов РФ, - мэр Мелитополя Федоров
Россияне на оккупированной части Запорожской области начали поквартирный обход с проверкой на наличие паспортов РФ. Они говорят, что придут снова и, если не будет паспорта, будут готовить этих людей к депортации
Об этом в эфире Еспресо сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Враг взбесился. За последние несколько дней почти в полтора раза увеличилось количество блокпостов. Если раньше просто проверяли документы, то теперь могут проверять телефоны, могут обыскивать, смотреть татуировки - тщательный детальный осмотр на каждом блокпосте", - отметил он.
По словам Федорова, сейчас невозможно передвигаться между населенными пунктами оккупированной части Запорожской области без спецпропусков, а их дают только тем, у кого есть вражеские паспорта.
"Россияне начали поквартирный обход с проверкой на наличие паспортов РФ. После этого информируют, что через некоторое время придут снова и, если не будет вражеского паспорта, то будут готовить этих людей к депортации. Усиливается террор и прессинг наших жителей в оккупации", - подытожил городской. голова.
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