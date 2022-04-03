Россияне хаотично обстреляли жилые массивы Очакова: есть погибшие и раненые
Российские оккупанты нанесли удар по городу Очаков, расположенному на выходе из Днепровского залива
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
"Что касается Очакова, то есть погибшие и раненые", - коротко резюмировал Ким.
Заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков рассказал о деталях этого обстрела.
"Сегодня по Очакову было нанесено несколько хаотичных ударов, преимущественно по населению города, по нашим гражданам. Есть у нас жертвы, раненые, погибшие. Что удивило меня, что во время обстрела некоторые наши жители пытались выйти из здания во время обстрела и посмотреть, что там происходит. Некоторых видел на крышах домов. Если у вас две жизни, то может и можно так делать, но вообще – это категорически запрещено", - сказал чиновник.
Также он добавил, что были разрушены и повреждены несколько объектов инфраструктуры.
"Соответствующие службы этим занимаются и также саперы ликвидируют снаряды. Поэтому помним о бдительности. Люди немного расслабились", - отметил Алексей Васьков.
- Полтора десятка человек получили ранения в результате сегодняшних обстрелов оккупантами Николаева. Один человек погиб.
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