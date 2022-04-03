Россияне хаотично обстреляли жилые массивы Очакова: есть погибшие и раненые

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Что касается Очакова, то есть погибшие и раненые", - коротко резюмировал Ким.

Заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков рассказал о деталях этого обстрела.

"Сегодня по Очакову было нанесено несколько хаотичных ударов, преимущественно по населению города, по нашим гражданам. Есть у нас жертвы, раненые, погибшие. Что удивило меня, что во время обстрела некоторые наши жители пытались выйти из здания во время обстрела и посмотреть, что там происходит. Некоторых видел на крышах домов. Если у вас две жизни, то может и можно так делать, но вообще – это категорически запрещено", - сказал чиновник.

Также он добавил, что были разрушены и повреждены несколько объектов инфраструктуры.

"Соответствующие службы этим занимаются и также саперы ликвидируют снаряды. Поэтому помним о бдительности. Люди немного расслабились", - отметил Алексей Васьков.

Полтора десятка человек получили ранения в результате сегодняшних обстрелов оккупантами Николаева. Один человек погиб.

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