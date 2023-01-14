Россияне каждый день сносят дома в Мариуполе, - Андрющенко

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в телеграмме.

"Каждый день в центре Мариуполя - минус многоэтажка", - написал советник мэра.

Он добавил, что на главном проспекте города оккупанты установили "зубы дракона", противотанковые бетонные пирамиды.

"Главный проспект города превращают в иллюстрацию "зубов дракона", которыми пытаются отрезать украинский Мариуполь от возвращения домой. Ни "зубы дракона", ни уничтожение города экскаваторами не остановит процесс деоккупации. Мариуполь был, есть и всегда будет украинским городом - жемчужиной Приазовья" ", – резюмировал Петр Андрющенко.

Напомним, 9 января стало известно, что больницы временно оккупированного Мариуполя переполнены , людей отказываются госпитализировать, а морги не успевают уносить тела умерших.

10 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики в Мариуполе с 1 января обязали учителей, медиков и работников госучреждений получать российские паспорта.

12 января советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты окончательно снесли историческую памятку Мариуполя - "Дом с часами"

Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, отметил , что к Новому году было около 20-25 тысяч военных армии РФ, а сейчас их количество увеличилось почти в два раза.

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