Россияне КамАЗами вывозили с оккупированной Харьковщины награбленное, оставались только стены, - депутат облсовета
Россияне мародерили на оккупированной части Харьковской области, вывозя оттуда все
Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Харьковского областного совета Анатолий Козловский.
"На ранее оккупированных территориях россияне очень много награбили. Почти все вывезено имущество. Есть примеры, когда КамАЗы приходили из Белгородской области и забирали награбленное. Вывезли все, чтобы вы понимали, у меня находится дача на оккупированной территории, вывезли газонокосилки, грабли и вилы. Вывозят все – оставляют только стены", – сказал он.
Козловский добавил, что в Россию также вывозили людей.
"Есть замученные люди, есть пропавшие без вести и нет с ними связи, нельзя найти возможность установить, где они сейчас находятся. Есть свидетельства очевидцев, которые говорят, что патриотически настроенных граждан вывозили на определенные промышленные объекты, и они там пропадали", - отметил депутат.
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