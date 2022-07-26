Россияне КамАЗами вывозили с оккупированной Харьковщины награбленное, оставались только стены, - депутат облсовета

Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Харьковского областного совета Анатолий Козловский.

"На ранее оккупированных территориях россияне очень много награбили. Почти все вывезено имущество. Есть примеры, когда КамАЗы приходили из Белгородской области и забирали награбленное. Вывезли все, чтобы вы понимали, у меня находится дача на оккупированной территории, вывезли газонокосилки, грабли и вилы. Вывозят все – оставляют только стены", – сказал он.

Козловский добавил, что в Россию также вывозили людей.

"Есть замученные люди, есть пропавшие без вести и нет с ними связи, нельзя найти возможность установить, где они сейчас находятся. Есть свидетельства очевидцев, которые говорят, что патриотически настроенных граждан вывозили на определенные промышленные объекты, и они там пропадали", - отметил депутат.