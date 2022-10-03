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Главная война с Россией Россияне изнутри изменить систему не смогут, но есть два возможных варианта, - российский адвокат Полозов
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Россияне изнутри изменить систему не смогут, но есть два возможных варианта, - российский адвокат Полозов

3 октября, 2022 понедельник
15:49
война с Россией

Николай Полозов, российский адвокат, убежден, что россияне бессильны из-за путинского репрессивного аппарата, поэтому изменить систему возможно через обрушение конструкции внутри элит или в результате инвазивного вмешательства извне

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Россияне изнутри изменить эту систему не смогут, потому что Путин опирается на репрессивный аппарат, то есть спецслужбы, ФСБ, полицию и росгвардию, которым увеличивает финансирование. Это все уже обсуждалось в госдуме на будущее время", - отметил адвокат.

Николай Полозов отметил, что спорадические вспышки недовольства внутри России, которые мы видели в некоторых регионах, в том числе в Дагестане, были оперативно погашены.

"У российской власти достаточно ресурса на подавление любого подобного проявления внутри страны. Поэтому не стоит надеяться, что изнутри россияне эту ситуацию самостоятельно могут исправить, например путем восстания. Есть два возможных варианта: первый – обрушение конструкции внутри элит, что происходило с поздним Советским Союзом, второй – это инвазивное вмешательство извне", - подытожил Полозов.

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