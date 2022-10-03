Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Россияне изнутри изменить эту систему не смогут, потому что Путин опирается на репрессивный аппарат, то есть спецслужбы, ФСБ, полицию и росгвардию, которым увеличивает финансирование. Это все уже обсуждалось в госдуме на будущее время", - отметил адвокат.



Николай Полозов отметил, что спорадические вспышки недовольства внутри России, которые мы видели в некоторых регионах, в том числе в Дагестане, были оперативно погашены.



"У российской власти достаточно ресурса на подавление любого подобного проявления внутри страны. Поэтому не стоит надеяться, что изнутри россияне эту ситуацию самостоятельно могут исправить, например путем восстания. Есть два возможных варианта: первый – обрушение конструкции внутри элит, что происходило с поздним Советским Союзом, второй – это инвазивное вмешательство извне", - подытожил Полозов.

2 октября Институт изучения войны (ISW) в отчете отмечал, что Кадыров и Пригожин публично подорвали авторитет Путина.

3 октября минобороны Британии сообщало, что Путин признал провал РФ во время первой недели мобилизации.