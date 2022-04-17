Россияне изнасиловали многих людей на Киевщине, в том числе мужчин, - мэр Бучи

Об этом городской голова Бучи Андрей Федорук в интервью Дмитрию Гордону.



Их жертвой стал охранник детского санатория "Орленок" в Ворзеле.



"Скажу больше, Ворзель, детский санаторий "Орленок", охранник тоже был изнасилован. Я здесь говорю потому, что он уже 200-й. После всех тех издевательств он не выдержал и умер", - отметил Федорук.



Он подтвердил, что русские военные изнасиловали многих людей.

"Я стараюсь обходить эту тему. Прошу с пониманием к этому отнестись. Поэтому лишний раз травмировать женщин и девушек не стоит. Они и так получили серьезные травмы", - сказал мэр Бучи.