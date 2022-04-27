Россияне изнасиловали 400 человек на временно оккупированных территориях, - Денисова

Об этом она рассказала в фейсбуке .



Людмила Денисова назвала геноцидом изнасилования украинок, чтобы они не хотели рожать детей. Она начала получать звонки на "горячую" линию по получению психологической помощи, когда ВСУ увольняли Киевщину.



"С 1 по 14 апреля таких звонков было четыреста. Наши пять психологов не справляются с этой нагрузкой. Это нужно вытащить человека из того мира, чтобы человек дальше мог жить. Поэтому я высказала просьбу ЮНИСЕФ, чтобы они увеличили почти в два раза количество психологов, чтобы и помощь была качественной, и чтобы не было выгорания, в том числе этих психологов, которые и днем и ночью получают такие обращения. И эти случаи очень страшны. Но еще нет ни одного человека, который хотел бы дать показания следственным органам", – подчеркнула омбудсман.



Из Херсонской области также поступают обращения, когда возобновляют связь. Однако жители Мариуполя не могут сообщить об изнасиловании.



"Мы будем поражены, я думаю, в несколько раз больше после того, как будет уволен Мариуполь", - отметила Людмила Денисова.

Напомним, мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людей в Киевской области.

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