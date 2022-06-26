Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россия изменила стратегию обстрелов, они массово обстреливают украинские города. Раньше они выпускали несколько ракет, а сейчас десятки. Они стреляют из разных точек. Именно поэтому ПВО сложно справиться с ними. Запускаемые ракеты разрабатывались в середине прошлого века и предназначались для уничтожение авианосцев, крейсеров и морских судов. Они имеют до тысячи килограммов заряда взрывчатки и скорость до 3-4 тыс. км. Поэтому их тяжело сбивать", - пояснил Денисенко.

Советник министра МВД добавил, что у России достаточно запасов старой советской техники.

"Эти ракеты не точны и предназначались для военных боев. Они несут большие разрушения. России не удается возобновить производство калибров и высокоточной техники, но запасов старой советской техники достаточно", - отметил Денисенко.

26 июня, во время утренних обстрелов российских кафиров, ракета пролетела низко над Южноукраинской АЭС. В Энергоатоме такие действия врага назвали ядерным терроризмом

В воскресенье, 26 июня, силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел

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