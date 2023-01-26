Россияне издеваются и избивают принудительно мобилизованных жителей оккупированных территорий, что приводит к смерти, - Маляр
Заместитель министра обороны Украины рассказала, что рашисты на временно захваченных территориях продолжают принудительную мобилизацию мужчин в российскую армию
Об этом информирует в телеграмме заместитель министра обороны Анна Маляр .
Принудительно мобилизованные украинцы больше всего испытывают пренебрежительное отношение и насилие со стороны россиян.
"Характерным явлением в подразделениях российских оккупационных войск является издевательство и нанесение телесных повреждений мобилизованным, которые учитываются как бытовые травмы, в том числе и случаи, повлекшие смерти в результате неуставных отношений между военнослужащими", - отмечает Маляр.
Кроме того, руководство армии РФ направляет мобилизованных на передовую практически без обеспечения и подготовки. Это приводит к массовым ранениям и, наконец, потерям, ведь большинство из них умирают из-за неоказания своевременной первичной медицинской помощи.
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