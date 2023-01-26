Об этом информирует в телеграмме заместитель министра обороны Анна Маляр .

Принудительно мобилизованные украинцы больше всего испытывают пренебрежительное отношение и насилие со стороны россиян.

"Характерным явлением в подразделениях российских оккупационных войск является издевательство и нанесение телесных повреждений мобилизованным, которые учитываются как бытовые травмы, в том числе и случаи, повлекшие смерти в результате неуставных отношений между военнослужащими", - отмечает Маляр.

Кроме того, руководство армии РФ направляет мобилизованных на передовую практически без обеспечения и подготовки. Это приводит к массовым ранениям и, наконец, потерям, ведь большинство из них умирают из-за неоказания своевременной первичной медицинской помощи.