Россияне избили беженок из Изюма за музыку, - вице-президент Объединения украинцев во Франции
Во Франции граждане России избили беженок из Изюма Харьковской области за украинскую музыку. Женщины в больнице
Об этом сообщил в фейсбуке вице-президент ассоциации "Объединение украинцев во Франции" Владимир Когутяк.
В воскресенье вечером, 11 сентября, в муниципалитете Рокбрюн-Кап-Мартен на юго-востоке Франции россияне избили двух беженок из города Изюм. Сообщается, что женщин избили за то, что те слушали украинскую музыку.
Пострадавших доставили в медучреждение. Злоумышленников разыскивают.
"Вчера в 22:30 в Рокбрюн-Кап-Мартен россияне избили двух украинок из #Изиоум за то, что они слушали украинскую музыку! Виновные сейчас в бегах!" – написал Владимир Когутяк.
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