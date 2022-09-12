Об этом сообщил в фейсбуке вице-президент ассоциации "Объединение украинцев во Франции" Владимир Когутяк.

В воскресенье вечером, 11 сентября, в муниципалитете Рокбрюн-Кап-Мартен на юго-востоке Франции россияне избили двух беженок из города Изюм. Сообщается, что женщин избили за то, что те слушали украинскую музыку.

Пострадавших доставили в медучреждение. Злоумышленников разыскивают.

"Вчера в 22:30 в Рокбрюн-Кап-Мартен россияне избили двух украинок из #Изиоум за то, что они слушали украинскую музыку! Виновные сейчас в бегах!" – написал Владимир Когутяк.