Об этом в эфире телемарафона сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Они пока маневрируют в том районе, который пока считают себя безопасным, рассредоточили свои силы и средства. Но все ракетоносители заведены в пункты базирования. Шторм действительно мощный, и они пока не имеют той мореходности, которая сейчас могла бы их удержать", – отметила Гуменюк.

Кроме этого, по ее словам, вполне вероятно, что с улучшением погоды оккупанты вернутся на боевые дежурства.

Сейчас 11 кораблей фиксируются в Черном море, один - в Азовском для разоблачения надводной обстановки. их применяют", - сказала спикер.

Она также добавила, что вчера украинские военные отработали по одному из них, уничтожив беспилотник-разведчик.