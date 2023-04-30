Россияне из-за шторма в Черном море завели ракетоносители в пункты базирования, - Гуменюк
В Черном море россияне маневрируют в районе, который пока считают себя безопасным, все ракетоносители из-за шторма завели в пункты базирования
Об этом в эфире телемарафона сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Они пока маневрируют в том районе, который пока считают себя безопасным, рассредоточили свои силы и средства. Но все ракетоносители заведены в пункты базирования. Шторм действительно мощный, и они пока не имеют той мореходности, которая сейчас могла бы их удержать", – отметила Гуменюк.
Кроме этого, по ее словам, вполне вероятно, что с улучшением погоды оккупанты вернутся на боевые дежурства.
Сейчас 11 кораблей фиксируются в Черном море, один - в Азовском для разоблачения надводной обстановки. их применяют", - сказала спикер.
Она также добавила, что вчера украинские военные отработали по одному из них, уничтожив беспилотник-разведчик.
- По состоянию на 22 апреля было известно, что российские войска держат на боевом дежурстве в Черном море 11 кораблей, среди которых 2 подводных ракетоносителя с ракетами "калибр".
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