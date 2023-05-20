Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Снова под вражеским огнем Никопольщина. Российские оккупанты днем обстреляли Никополь и Красногригорьевскую громаду из тяжелой артиллерии, выпустив более двух десятков снарядов", - говорится в сообщении.

Фото: Николай Лукашук

Также известно, что травмирована 46-летняя женщина, она в стабильном состоянии.

Отмечается, что в результате обстрела повреждены две пятиэтажки, более десятка частных домов, семь других хозяйственных построек, заборы, шесть солнечных панелей, электросети и газопроводы.

Фото: Николай Лукашук

Также около тысячи абонентов остались без электроэнергии. Продолжаются восстановительные работы.