Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь: повреждены дома и электросети, ранена женщина
Российские войска из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Красногригорьевскую громаду. В результате атаки разрушены частные дома, электросети. Также ранена женщина
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Снова под вражеским огнем Никопольщина. Российские оккупанты днем обстреляли Никополь и Красногригорьевскую громаду из тяжелой артиллерии, выпустив более двух десятков снарядов", - говорится в сообщении.
Фото: Николай Лукашук
Также известно, что травмирована 46-летняя женщина, она в стабильном состоянии.
Отмечается, что в результате обстрела повреждены две пятиэтажки, более десятка частных домов, семь других хозяйственных построек, заборы, шесть солнечных панелей, электросети и газопроводы.
Фото: Николай Лукашук
Также около тысячи абонентов остались без электроэнергии. Продолжаются восстановительные работы.
- Напомним, что 16 мая враг выпустил по городской застройке Никополя в Днепропетровской области около трех десятков артснарядов. В результате атаки ранены 14-летняя девушка и двое мужчин, повреждены дома и автомобили.
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