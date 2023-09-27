Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Мировскую громаду Днепропетровщины: ранены двое мужчин

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

В результате обстрелов пострадали два человека – мужчины 44 и 68 лет. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, занялось двухэтажное здание. К счастью, спасателям удалось оперативно обуздать огонь.

Фото: телеграм-канал Днепропетровской ОВА

Также в результате обстрела повреждено частное предприятие, 4 хозяйственные постройки, а еще одно уничтожено до основания.

Фото: телеграм-канал Днепропетровской ОВА

Повреждены 6 частных домов, авто, газопроводы и линия электропередачи.

Фото: телеграм-канал Днепропетровской ОВА