Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Мировскую громаду Днепропетровщины: ранены двое мужчин
В ночь на 27 сентября российские войска ударили из тяжелой артиллерии по Мировскому обществу и Никополю в Днепропетровской области
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.
В результате обстрелов пострадали два человека – мужчины 44 и 68 лет. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме того, занялось двухэтажное здание. К счастью, спасателям удалось оперативно обуздать огонь.
Фото: телеграм-канал Днепропетровской ОВА
Также в результате обстрела повреждено частное предприятие, 4 хозяйственные постройки, а еще одно уничтожено до основания.
Фото: телеграм-канал Днепропетровской ОВА
Повреждены 6 частных домов, авто, газопроводы и линия электропередачи.
Фото: телеграм-канал Днепропетровской ОВА
- По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня и по позициям украинских войск, и по гражданским объектам нашего государства.
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