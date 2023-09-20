Россияне из самоходного миномета "Тюльпан" убили четырех человек в Донецкой области
В среду, 20 сентября, российские террористические войска убили 4 гражданских в Торецке и Северном Донецкой области
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
"Россияне ударили 240-миллиметровой активно-реактивной миной 3Ф2 системы 2С4 "Тюльпан" по г. Торецку и его окрестностям. От попадания средства поражения пострадал сам город и смт Северный", - пишет прокуратура.
В Торецке в результате обстрела погибли 19-летняя девушка и 20-летний мужчина. При обстреле они находились в частном жилом доме.
Еще два человека - 84-летняя мать и ее 60-летний сын - получили ранения, несовместимые с жизнью, на одной из улиц Северного.
"Вражеская атака разрушила частные дома и повредила хозяйственные постройки. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
- В Донецкой области из 30 населенных пунктов эвакуировали всех детей - речь идет о 229 людях. В частности, детей эвакуировали из Бахмута и Угледара.
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