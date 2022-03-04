Россияне из реактивных систем обстреляли кассетными боеприпасами жилые кварталы Покровска Донецкой области
Российские войска обстреляли жилые кварталы Покровска Донецкой области кассетными реактивными снарядами
Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Восток" в Facebook.
"Враг, пренебрегая всеми международными нормами, нанес удар по жилому кварталу и гражданской инфраструктуре украинского города. Несколько попавших на территорию частных домов жителей города боеприпасов так и не разорвались", - говорится в сообщении.
В городе трудятся специальные службы.
"Удары кассетными боеприпасами, поражающими большую площадь, по определению неизбирательны, а значит, использование их по населенным пунктам – потенциальное военное преступление", - заявили военные.
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