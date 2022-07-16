Россияне из района Каспийского моря выпустили по Украине шесть ракет: четыре сбили ПВО, две попали по Черкасчине
В ходе воздушной тревоги 16 июля российские войска выпустили из Каспийского региона шесть ракет по территории Украины. Четыре были сбиты силами противовоздушной обороны, еще две попали в село в Черкасской области
Об этом сообщили Военно-воздушные силы ВСУ.
"Около 15:20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря. Враг выпустил шесть ракет типа Х-101(Х-555)", - говорится в сообщении.
Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре ракеты над Запорожьем и Днепропетровщиной около 16:30.
"Остальные – попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. Данные об убытках и пострадавших уточняются", - добавляют военные.
- В субботу, 16 июля 2022 года, российские оккупанты нанесли два удара по аграрному предприятию в Чигирине. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное