Об этом сообщили Военно-воздушные силы ВСУ.

"Около 15:20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря. Враг выпустил шесть ракет типа Х-101(Х-555)", - говорится в сообщении.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре ракеты над Запорожьем и Днепропетровщиной около 16:30.

"Остальные – попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. Данные об убытках и пострадавших уточняются", - добавляют военные.

В субботу, 16 июля 2022 года, российские оккупанты нанесли два удара по аграрному предприятию в Чигирине. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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