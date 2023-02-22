Россияне из минометов обстреляли сельскохозяйственные и жилые здания Сумской области

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

В период с 11:06 до 11:10 россияне, вероятно, из миномета 120 мм, обстреляли сельскохозяйственные и жилые здания в районе населенного пункта Сопич. Также пострадали дороги и подворья. Известно о 8 прилетах.

Обстреляли также населенный пункт Бояро-Лежачи. Россияне били по приграничной с 12:15 до 12:25. Известно о 7 приходах.

О потерях среди местного населения информации нет.