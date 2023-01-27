Россияне из минометов обстреляли Черниговщину

Об этом сообщает оперативное командование "Північ".

"С 16:20 до 16:35 сообщили о 7 приходах, вероятно из миномет 120 мм, в район н.п. Хринивка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", – говорится в сообщении.

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