Россияне из минометов обстреляли Черниговщину
В пятницу, 27 января, российские террористы в очередной раз обстреляли приграничья Черниговской области
Об этом сообщает оперативное командование "Північ".
"С 16:20 до 16:35 сообщили о 7 приходах, вероятно из миномет 120 мм, в район н.п. Хринивка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", – говорится в сообщении.
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