Россияне из Крыма вывозят все, что может быть ценно для международного трибунала, - Гуменюк
Керченский мост россияне используют для того, чтобы пытаться вывезти все, что им ценно и все, что может быть ценно для международного трибунала
Об этом в эфире Еспресо заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
"Керченский мост россияне используют пока по назначению - транспортно-логистически. Для того чтобы пытаться вывезти все, что им ценно и все то, что может быть ценно для международного трибунала. То есть документы, подтверждающие их незаконную деятельность. Максимально эвакуируют с полуострова все то, что при переходе Крыма во власть Украины может быть использовано против них", - отметила она.
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Гуменюк добавила, что также продолжают вывоз членов семей.
"Некоторые из военных пытаются оформить отпуска и уехать таким образом, чтобы потом где-то "потеряться" и улететь в любую точку РФ подальше от "СВО", в которой могут принять невольное участие", - сказала спикер.
Гуменюк также сообщила, что проходит процесс большого маневра по территории полуострова Крыма.
"Россияне осознают, что места баз нам известны и пытаются рассредоточить свои усилия. Это касается аэродромов, запасов боеприпасов и горючего. Их кое-чему научили "хлопку". Они пытаются все это скрыть, в частности перевозя кое-что из бухт Севастополя в Новороссийск. Мы фиксируем время со времени курсирования больших десантных кораблей, очевидно, наполняемых определенным имуществом", - подытожила она.
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