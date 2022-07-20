Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Русская орда не прекращает террор Никопольского района. Умышленно обстреляли из "градов" жилой квартал. Выпустили более 30 реактивных снарядов. Предварительно, два человека погибли, девять - ранены. Шесть пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Наименьшему раненому всего три года!" – подчеркнул он.

Обстрел полностью разрушил три частных дома и повредил около 10. Спасатели разбирают завалы и выясняют масштабы разрушений.

По городу разбросаны не сдетонировавшие боеприпасы. На месте обстрела работают пиротехники.

В ночь на 19 июля российские оккупанты осуществили обстрелы Никопольского и Криворожского района на Днепропетровщине. Повреждены дома, предприятия и электросети.

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