Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме.

Как говорится в сообщении, ночью, 16 августа, российские оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы.

"Ночь под "градами" и "ураганами"... От российских ударов снова страдали два района - Никопольский и Криворожский", - пишет Резниченко.

Криворожский район враг обстрелял из "ураганов". Попал по Марьянскому и Великой Костромке Зеленодольской общины.

"Ранены две женщины - 20 и 84 лет. В селах повреждены несколько частных домов и газопровод", - информирует Резниченко.

Также глава Днепропетровской ОВА сообщил об обстрелах оккупантами Никопольского района.

"Никопольский район российская армия накрыла огнем дважды за ночь. По мирной территории 40 прилетов из "градов" и 10 из ствольной артиллерии. Предварительно, люди не пострадали. В Красногригорьевской общине изуродованы 9 частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело. и технику местного агропредприятия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в районе перебит газовод и линия электропередач. До 2 тыс. человек остались без света. В настоящее время на месте работают аварийные бригады.

На южных рубежах защиты авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам врага, а ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили живую силу и технику противника.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb