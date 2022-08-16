Россияне из "градов" и "ураганов" ударили по двум районам Днепропетровщины: изуродованы дома и перебит газовод, есть раненые
Ночью, 16 августа, российские оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы, ранены две женщины
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме.
Как говорится в сообщении, ночью, 16 августа, российские оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы.
"Ночь под "градами" и "ураганами"... От российских ударов снова страдали два района - Никопольский и Криворожский", - пишет Резниченко.
Криворожский район враг обстрелял из "ураганов". Попал по Марьянскому и Великой Костромке Зеленодольской общины.
"Ранены две женщины - 20 и 84 лет. В селах повреждены несколько частных домов и газопровод", - информирует Резниченко.
Также глава Днепропетровской ОВА сообщил об обстрелах оккупантами Никопольского района.
"Никопольский район российская армия накрыла огнем дважды за ночь. По мирной территории 40 прилетов из "градов" и 10 из ствольной артиллерии. Предварительно, люди не пострадали. В Красногригорьевской общине изуродованы 9 частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело. и технику местного агропредприятия", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в районе перебит газовод и линия электропередач. До 2 тыс. человек остались без света. В настоящее время на месте работают аварийные бригады.
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