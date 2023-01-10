Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что во вражеский удар попала в частности Марганецкая община. Туда прилетело более 30 снарядов.

В результате обстрела повреждены дома и кафе. Люди не пострадали. Информация о повреждениях выясняется.

В понедельник, 9 января, российские кафиры нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате чего погибли два человека.