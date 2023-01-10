Россияне из "градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольщину, повреждены дома и кафе
Через девять часов тревоги ночью 10 января россияне дважды обстреливали Никопольщину из "градов" и тяжелой артиллерии, в результате чего повреждены дома и кафе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Он отметил, что во вражеский удар попала в частности Марганецкая община. Туда прилетело более 30 снарядов.
В результате обстрела повреждены дома и кафе. Люди не пострадали. Информация о повреждениях выясняется.
- В понедельник, 9 января, российские кафиры нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате чего погибли два человека.
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