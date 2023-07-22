Россияне из авиации атаковали Змиевку на Херсонщине: есть пострадавший, повреждены дома и ферма
Российские террористы в среду, 22 июля, сбросили управляемые авиабомбы на Змиевку Херсонской области, в результате чего один человек пострадал, повреждены по меньшей мере три дома и ферма
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что россияне сбросили три управляемых авиабомбы на село Змиевка Бериславской громады. Зафиксировано попадание по местному кладбищу, жилому кварталу и фермерскому хозяйству. В результате удара повреждены по меньшей мере три дома и помещения фермы.
"Информация о пострадавших уточняется. Предварительно, пострадал один местный житель. К сожалению, пока с мужчиной не удается установить связь", - добавили в ОВА.
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