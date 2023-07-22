Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что россияне сбросили три управляемых авиабомбы на село Змиевка Бериславской громады. Зафиксировано попадание по местному кладбищу, жилому кварталу и фермерскому хозяйству. В результате удара повреждены по меньшей мере три дома и помещения фермы.

"Информация о пострадавших уточняется. Предварительно, пострадал один местный житель. К сожалению, пока с мужчиной не удается установить связь", - добавили в ОВА.