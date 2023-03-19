Россияне из артиллерии уничтожают Бахмут, обстреливают города и села Донетчины из авиации и танков, - Нацполиция
В Донецкой области российские войска за минувшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов, есть жертвы среди мирного населения и многочисленные разрушения
Об этом сообщает Национальная полиция.
Под удары российской армии попали Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Константиновка, Краматорск, Острое, Кураховка, Бердичи, Новоукраинка, Карловка, Северное и Калиново. Всего за сутки враг совершил по ним 23 атаки.
Для обстрелов захватчики применяли авиацию, танки, артиллерию и реактивные системы залпового огня "Смерч", "Град" и "Ураган".
За сутки вражеским огнем уничтожены и повреждены 115 гражданских объектов: 80 жилых домов, школа, детский сад, коммунальное предприятие, административное здание, магазин, хозяйственное сооружение, гаражи и автомобили.
По Краматорску россияне били снарядами из "смерчей" и "ураганов". От вражеских ударов разрушения получили 39 частных домов, объекты инфраструктуры и автотранспорт. Среди гражданских есть убитые и травмированные.
Из "ураганов" российские войска ударили по Константиновке. Под поражение попали 11 многоквартирных и 18 частных домов, учебные заведения, гаражи и автомобили, погиб человек, есть раненые.
С использованием реактивной артиллерии захватчики продолжают уничтожать Бахмут. Вражеским огнем в городе за сутки повреждены три многоквартирных и два частных дома, травмированы местные жители. Ранения также получили четверо сотрудников полиции.
В результате вражеских атак есть травмированый в селе Бердичи.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины.
Также за сутки полицейские помогли эвакуироваться из опасных районов области еще 433 лицам. С начала обязательной эвакуации с помощью полиции выехали уже более 54 110 жителей региона, в том числе 6 925 – дети, 2 527 – люди с инвалидностью.
- В субботу, 18 марта, российская армия нанесла удар по Константиновке Донецкой области, в результате чего пострадали шесть человек, также повреждены дома и торговый центр.
- Также стало известно о пострадавших гражданах Польши после обстрела во Часовом Яру.
- 18 марта сообщалось, что в Донецкой области из города Часов Яр, который расположен неподалеку от Бахмута, эвакуировали всех детей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное