Об этом сообщает Национальная полиция.

Под удары российской армии попали Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Константиновка, Краматорск, Острое, Кураховка, Бердичи, Новоукраинка, Карловка, Северное и Калиново. Всего за сутки враг совершил по ним 23 атаки.

Для обстрелов захватчики применяли авиацию, танки, артиллерию и реактивные системы залпового огня "Смерч", "Град" и "Ураган".

За сутки вражеским огнем уничтожены и повреждены 115 гражданских объектов: 80 жилых домов, школа, детский сад, коммунальное предприятие, административное здание, магазин, хозяйственное сооружение, гаражи и автомобили.

По Краматорску россияне били снарядами из "смерчей" и "ураганов". От вражеских ударов разрушения получили 39 частных домов, объекты инфраструктуры и автотранспорт. Среди гражданских есть убитые и травмированные.

Из "ураганов" российские войска ударили по Константиновке. Под поражение попали 11 многоквартирных и 18 частных домов, учебные заведения, гаражи и автомобили, погиб человек, есть раненые.

С использованием реактивной артиллерии захватчики продолжают уничтожать Бахмут. Вражеским огнем в городе за сутки повреждены три многоквартирных и два частных дома, травмированы местные жители. Ранения также получили четверо сотрудников полиции.

В результате вражеских атак есть травмированый в селе Бердичи.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины.

Также за сутки полицейские помогли эвакуироваться из опасных районов области еще 433 лицам. С начала обязательной эвакуации с помощью полиции выехали уже более 54 110 жителей региона, в том числе 6 925 – дети, 2 527 – люди с инвалидностью.