Россияне из артиллерии обстреляли жилые дома в Сумской области
В течение дня, 10 марта, российские террористы обстреляли 7 территориальных общин Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Рашисты обстреляли территории Шалыгинской, Белопольской, Эсманской, Миропольской, Новослободской, Краснопольской и Хотинской общин.
Зафиксировано 54 "прилета", 100 гранатометных выстрелов, 84 пулеметных выстрела, 4 пулеметных "очереди", а также сброс с БПЛА 2 взрывных устройств.
В частности, по Шалыгинской общине россияне били из САУ – 6 прилетов. В результате взрывов повреждена линия электропередач и 3 жилых дома: выбиты окна, повреждены крыша и забор.
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