Россияне из артиллерии обстреляли жилые дома в Сумской области

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Рашисты обстреляли территории Шалыгинской, Белопольской, Эсманской, Миропольской, Новослободской, Краснопольской и Хотинской общин.

Зафиксировано 54 "прилета", 100 гранатометных выстрелов, 84 пулеметных выстрела, 4 пулеметных "очереди", а также сброс с БПЛА 2 взрывных устройств.

В частности, по Шалыгинской общине россияне били из САУ – 6 прилетов. В результате взрывов повреждена линия электропередач и 3 жилых дома: выбиты окна, повреждены крыша и забор.