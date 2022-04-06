Россияне из артиллерии обстреляли жилой массив Северодонецка, пылают 10 многоэтажек, - Гайдай
Российские оккупанты в очередной раз совершили артиллерийский обстрел жилого квартала Северодонецка, пылают 10 многоэтажек
Об этом сообщает на своем Telegram-канале глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительным данным, днем 6 апреля российские оккупанты в очередной раз произвели артиллерийский обстрел старых районов города Северодонецка. В частности, пожары возникли в 10 многоэтажках, ТЦ и гаражах.
Спасатели тушат пламя и разбирают завалы.
Точное количество жертв неизвестно.
"Ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь в Луганской области", - комментирует Гайдай.
Кроме того, глава ОГА сообщает, что россияне также обстреляли цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном.
- Напомним, что в Луганской области российское командование стягивает технику, через несколько дней ожидается наступление
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