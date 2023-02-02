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Россияне из артиллерии обстреляли Очаковскую громаду в Николаевской области

2 февраля, 2023 четверг
08:21
война с Россией

Ночью 2 января захватчики атаковали Николаевщину: под огнем артиллерии оказалась Очаковская громада, люди не пострадали

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сегодня ночью, 2 февраля, в 01:10 враг совершал артиллерийский обстрел по Очаковской громаде. Пострадавших нет", - написал он.

Также глава ОВА сообщил об обстрелах Куцурубской громады 1 февраля. В 13:15 россияне били из реактивных систем залпового огня по одному из населенных пунктов: люди не пострадали, разрушений нет.

  • В ночь на 2 февраля российские военные обстреляли город Никополь из тяжелой артиллерии: по данным ОВА, люди не пострадали.

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Украина
Россия
Николаевщина
Виталий Ким
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