Россияне из артиллерии обстреляли Очаковскую громаду в Николаевской области

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сегодня ночью, 2 февраля, в 01:10 враг совершал артиллерийский обстрел по Очаковской громаде. Пострадавших нет", - написал он.

Также глава ОВА сообщил об обстрелах Куцурубской громады 1 февраля. В 13:15 россияне били из реактивных систем залпового огня по одному из населенных пунктов: люди не пострадали, разрушений нет.

В ночь на 2 февраля российские военные обстреляли город Никополь из тяжелой артиллерии: по данным ОВА, люди не пострадали.

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