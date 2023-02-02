Россияне из артиллерии обстреляли Очаковскую громаду в Николаевской области
Ночью 2 января захватчики атаковали Николаевщину: под огнем артиллерии оказалась Очаковская громада, люди не пострадали
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Сегодня ночью, 2 февраля, в 01:10 враг совершал артиллерийский обстрел по Очаковской громаде. Пострадавших нет", - написал он.
Также глава ОВА сообщил об обстрелах Куцурубской громады 1 февраля. В 13:15 россияне били из реактивных систем залпового огня по одному из населенных пунктов: люди не пострадали, разрушений нет.
- В ночь на 2 февраля российские военные обстреляли город Никополь из тяжелой артиллерии: по данным ОВА, люди не пострадали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.53
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.57
- Актуальное
- Важное