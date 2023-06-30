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Россияне из артиллерии атаковали жилой квартал Херсона и область: два человека ранены

30 июня, 2023 пятница
09:16
Война с Россией

Утром 30 июня россияне обстреляли Херсон и село Михайловка в области: ранена 72-летняя женщина и 70-летний мужчина

Об этом пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .

Россияне обстреляли жилой квартал Херсона из артиллерии, тяжелые травмы получила 72-летняя женщина. С ранениями грудной клетки и ноги ее госпитализировали, медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Также противник нанес артобстрел по селу Михайловка Новоалександровской громады, ранен 70-летний мужчина.

  • Днем 29 июня армия России вела огонь по Херсону – обстрелы пришлись по домам, медицинскому учреждению и школе, где разместили пункт несокрушимости. Из-за обстрела есть погибшие и пострадавшие.
Херсон
Херсонщина
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