Россияне из артиллерии атаковали жилой квартал Херсона и область: два человека ранены
Утром 30 июня россияне обстреляли Херсон и село Михайловка в области: ранена 72-летняя женщина и 70-летний мужчина
Об этом пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .
Россияне обстреляли жилой квартал Херсона из артиллерии, тяжелые травмы получила 72-летняя женщина. С ранениями грудной клетки и ноги ее госпитализировали, медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.
Также противник нанес артобстрел по селу Михайловка Новоалександровской громады, ранен 70-летний мужчина.
- Днем 29 июня армия России вела огонь по Херсону – обстрелы пришлись по домам, медицинскому учреждению и школе, где разместили пункт несокрушимости. Из-за обстрела есть погибшие и пострадавшие.
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