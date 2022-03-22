Россияне истощены, обморожены и лишены ресурсов на суше и в море, а украинцы готовы идти в наступление, - источник BBC в Пентагоне

Об этом сообщает анонимный источник BBC в Пентагоне, информирует Еспресо.TV.

В Пентагоне "начинают видеть признаки способности и готовности украинцев вернуть себе территорию, захваченную россиянами". В этой связи указывают на бои в районе Изюма, под Харьковом, и попытки освободить Херсон.

Также в ведомстве отмечают, что у россиян уже привлечено около 90% сил и средств, собранных до начала вторжения. Следовательно, армия продолжает испытывать проблемы с тыловым обеспечением. Среди российских военнослужащих есть случаи обморожения из-за отсутствия необходимой экипировки.

По поводу возможных вариантов пополнения войск более вероятным в Пентагоне видится вариант, что батальонные тактические группы в первую очередь будут перебрасываться на украинский фронт из других стран, а потом уже из других регионов России.

Что касается ситуации на воде, то в Азовском море находятся семь российских военных кораблей, они с высокой вероятностью обстреливали Мариуполь. В Черном море остается 21 российский военный корабль. Однако американское министерство обороны наблюдает признаки того, что у россиян проблемы с заправкой кораблей.

Напомним, Пентагон за последнюю неделю видел "четкие доказательства" того, что российская армия намеренно и сознательно совершает обстрелы по гражданской инфраструктуре. Существуют и признаки других действий, которые можно квалифицировать как военные преступления. В частности, американские военные участвуют в разоблачении преступлений россиян, хотя в американских СМИ сообщалось, что расследованием российских военных преступлений в Украине занимается Госдепартамент.

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