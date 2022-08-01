Об этом сообщает The New York Times.

"Вдоль большей части линии фронта российской войны в Украине одна сторона совершает артиллерийскую атаку - другая стреляет в ответ. Но не в Никополе, городе в глубине южной сельской местности, где украинская армия сталкивается с новым и неприятным препятствием, готовясь к большому контрнаступлению: атомная электростанция, которую российская армия превратила в крепость. Подконтрольный украинцам Никополь расположен на западном берегу Днепра.На противоположном берегу находится гигантская атомная электростанция — крупнейшая в Европе, — которую российская армия захватила в марте.Россияне вели огонь с укрытия с середины июля, направляя ракеты через реку на Никополь и другие цели", - пишут в издании.

The New York Times называет такие выстрелы россиян "бесплатными", потому что Украина не может выпускать ответные залпы снарядов, используя передовые ракетные системы, предоставленные США, которые заглушили российские пушки в других местах на линии фронта.

"Это может привести к риску поражения одного из шести реакторов с водой под давлением или высокорадиоактивных отходов в хранилище. И Россия это знает", - добавляют в издании.

"Они там прячутся, чтобы их не ударили, – говорит мэр Никополя Александр Саюк, – Иначе зачем им на электростанции? Использовать такой предмет как щит очень опасно".

Жители бегут из Никополя из-за опасности как обстрелов, так и возможной утечки радиации. А оставшиеся чувствуют себя беспомощными, как мишени в тире.

"Мы, как осужденные заключенные, которые должны просто стоять на месте и в них стреляют, - сказала местная жительница Галина Гращенкова, пенсионерка, дом которой пострадал от российской артиллерии. - Они стреляют по нам, и мы ничего не можем сделать".

Атаки с атомной станции, ставшей центром войны, усложняют планы Украины на Юге, поскольку продвижение России на Востоке замедлилось.

По мере усиления контратаки Запорожская атомная электростанция создает трудности. Российские войска оккупировали ядерную площадку с 4 марта, но начали использовать ее для артиллерийских ударов всего три недели назад, говорят украинские чиновники, примерно когда HIMARS появился на поле боя. Защищенные от ответного огня, россияне угрожают украинским войскам, которые продвигаются к дамбе Новая Каховка на реке Днепр, к одному из последних пунктов пропуска для российских пополнений.

Эту проблему придется решать Украине, перебрасывая войска и технику в зону контрнаступления.

"Возможности украинской армии для ответного удара в Никополе ограничены. Одной из опробованных тактик является выполнение точных ударов, максимально избегающих риска повреждения реакторов. Так, 22 июля украинская военная разведка сообщила об ударе с беспилотника-камикадзе, который взорвал зенитную установку и реактивную систему залпового огня "Град" и убил солдат в палаточном городке примерно в 150 метрах от реактора", — пишут в издании.

Только прямой удар из мощного оружия мог бы пробить бетонную оболочку реакторов, – сказал Дмитрий Орлов, мэр города Энергодар, где находится реактор. Но если это произойдет, это чревато плавлением или взрывом, который может распространить радиацию ветром в Украине и за ее пределами, как это произошло в Чернобыле в 1986 году, в самой страшной ядерной катастрофе в мире.

Другой риск состоит в том, что снаряд может попасть в высокорадиоактивное отработанное топливо, хранящееся в бетонных канистрах, и распространить радиацию в открытом воздухе, как грязная бомба.

Вызывает также обеспокоенность усталость украинских диспетчерских работников на реакторе. Российские солдаты подвергли их жестоким допросам, в том числе пыткам электрическим током, подозревая в диверсии или информировании украинских военных о деятельности на станции, около десятка исчезли после похищения.

Напомним, в захваченном россиянами Энергодаре в Запорожской области произошли взрывы вблизи гостиницы, где поселились оккупанты. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал , что работники Запорожской АЭС находятся под психологическим и физическим давлением

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